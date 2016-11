Löffingen Schwarze Null im Jahresabschluss

Ein besseres Ergebnis hat einmal mehr der Betriebszweig Bäder verhagelt, der sich mit einem Minus von insgesamt rund 396 000 Euro negativ auf die Bilanz auswirkt. Davon entfallen rund 169 000 Euro auf das Hallenbad Dittishausen, rund 198 000 Euro auf das Waldbad Löffingen und rund 2 9 000 Euro auf das Freibad Dittishausen.

Investitionen getätigt haben die Stadtwerke Löffingen im Jahr 2015 in einem Umfang von insgesamt rund 1,96 Millionen Euro, wovon 383 700 Euro auf die Stromversorgung, 821 800 auf die Wasserversorgung, 253 000 Euro auf die Nahwärme, 27 200 Euro auf die Blockheizkraftwerke und 5700 auf die Bäder entfielen.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren die Arbeiten zur Erweiterung des Nahwärmenetzes, Modernisierungen des Stromleitungsnetzes und von Trafostationen. Hinzu kommen die Erneuerung der Steuerungs- und Fernwirktechnik in Verbindung mit Erweiterungen und Erneuerungen am Wasserversorgungsnetz und des Hochbehälters Hohfahnen in Reiselfingen. Zum 31. Dezember 2015 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Darlehen auf insgesamt rund 6,93 Millionen Euro, davon wurden 770 000 Euro im Jahr 2015 neu aufgenommen.