Löffingen Schüler erleben Natur intensiv

Nicht jeder Baum mag jeden Boden, erfahren die Schüler intensiv. Während die Weide und Erle den sumpfig-nassen Boden, die Birken und Kiefern die sandig-trockenen Böden bevorzugen, lieben die Tannen, Eichen, Fichten und Buchen den feuchten und humusreichen Untergrund. Der Haslachwald ist eigentlich für die dort wachsenden Fichten nicht geeignet.

"Hier haben wir Muschelkalk", erklärt Konrad Kuster. "Die Fichte verträgt keinen Kalk im Oberboden, ideal wäre Gneis, Granit und Buntsandstein", ergänzt Karl Meister. Deshalb haben viele der 110 bis 120 Jahre alten Bäume die Rotfäule. Diese Kernfäule – die bis zur Ofenrohrstärke reicht – war auch der Grund, weshalb hier 800 Festmeter Fichtenholz eingeschlagen werden mussten.

Auch Aufräumen gehört dazu, hier konnten sich die Schüler kräftig beteiligen. Die Äste wurden auf Haufen aufgeschichtet, sie werden sehr schnell von Insekten und Kleinlebewesen bevölkert werden. Auf der freien Fläche werden die Schüler zusammen mit den Waldexperten Anfang April neue Bäume aufforsten.

Mathias Rapp, der Student der Forstwirtschaft, demonstrierte, wie die Bodenprofile untersucht werden. Hierzu bedarf es eines Bohrstocks. Mittels eines mobilen Labors wird der PH-Wert ermittelt, diese sei für die Waldbauarbeit wichtig.

Der Wald, erklärte der Forstwirtschaftsstudent abschließend, müsse als komplexer Lebens- und Wirtschaftsraum betrachtet werden.

Löffingen-Unadingen (gb). Große Freude bei der Präzisionstechnikfirma Föhrenbach: Das auf Positioniersysteme spezialisierte Unternehmen wurde mit einer Investitionsförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Höhe von rund 129 000 Euro bedacht.

Die Förderung fließt für ein zusammen mit der Uni Karlsruhe entwickeltes "dreiachsiges, hochdynamisches Vertikal-Fräszentrum". Bundestagsabgeordneter Thomas Dörflinger, Landtagsabgeordneter und Bundestagskandidat Felix Schreiner überbrachten die gute Nachricht.

Zusammen mit Bürgermeister Tobias Link und CDU-Vorstandsmitglied Bruno Kramer nahmen sie die Gelegenheit wahr, sich vom Firmengründer und Geschäftsführer Manfred Föhrenbach und dem neuen Geschäftsführer Oliver Schulte die neue Innovation anzuschauen und sich durch den Betrieb führen zu lassen.

Föhrenbach hat es geschafft, als Hersteller und Lieferant mit seinen Positioniersystemen in Marktlücken zu stoßen und sich auch auf dem Schweizer Markt zu etablieren. Im Mittelpunkt des Politikerbesuchs stand das neue Vertikal-Fräszentrum, das speziell für Grafit konstruiert und zusammen mit der Universität Karlsruhe entwickelt wurde. "Bisher gab es bei der Zerspanung von Grafit zwei schwerwiegende Nachteile", erklärte Geschäftsführer Oliver Schulte. Der schwer kontrollierbare Staub hätte hohe Ausfälle durch Wartungsarbeiten und einen hohen Verschleiß zur Folge gehabt.

Das neue Zentrum löse diese Problematik. Für diese Innovation konnte Manfred Föhrenbach nun die Förderung in Höhe von 128 667 Euro entgegennehmen. Die Förderung wird vom 1. Juli bis zum 30. Juni 2019 stufenweise ausbezahlt.

Im Jahr 1975 hat der Tüftler und Maschinenbauer Manfred Föhrenbach den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und zu Hause in der Garage und Kellerräumen seines Wohnhauses mit der Fertigung von Präzisionsführungen begonnen. Heute beschäftigt die Föhrenbach-Gruppe, die im Jahr 2000 in Unadingen einen Firmen-Neubau erstellte, 90 Beschäftigte mit den zusätzlichen Standorten in der Schweiz (seit 1981) und in Irland (seit 1985).

Während in der Schweiz der Franken – hier werden 15 Prozent des Erlöses erwirtschaftet – nicht gerade lukrativ ist, ist Irland mit gerade der Hälfte der Lohnnebenkosten für den Unternehmer interessant.