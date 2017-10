Löffingen Schreckliche Erfahrungen überwinden

Löffingen (gb). "Aus der Trauer wächst die Kraft" – unter diesem Motto steht eine Informationsveranstaltung am Samstag, 21. Oktober, in der Festhalle, zu der der Bundesverband Kinderhospiz und der Friedwald gemeinsam einladen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Betroffene, aber auch Interessierte und an Personen, die beruflich mit Familien und Kinder zu tun haben.