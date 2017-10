Eisenbach (sri). Aufregung in Eisenbach: Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften rückte am Dienstag gegen 12.15 Uhr zur Präzisionsfirma Weckermann aus, nachdem dort Rauch an einem Gebäude zu sehen war. Grund war ein Schmorbrand. In der Firma an der Landesstraße 172, zwischen Eisenbach und Schollach, war es im Bereich eines Aufzugschachtes, vermutlich in Folge eines technischen Defekts im Aufzugsmotor, zu einer Überhitzung mit anschließender Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehren Eisenbach, Schollach, Oberbränd, Bubenbach und Titisee-Neustadt waren mit 48 Helfern vor Ort und verhinderten nach Auskunft eines Polizeisprechers den Ausbruch eines offenes Feuers. Die Feuerwehr belüftete die Räume. Notarzt und Rot-Kreuz-Helfer mussten nicht tätig werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.