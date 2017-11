Löffingen Sängerhütte soll saniert werden

Löffingen-Unadingen (os). Erforderlich eingestuft wird die Erneuerung eines Teilstückes der Gemeindeverbindung Una­dingen-Löffingen sowie der Ausbau "Teilstück Hägleweg" im Bereich des neuen Sportplatzes. In den Etat aufgenommen wird die in die Jahre gekommene Sängerhütte mit Grillplatz am Gemeindeverbindungsweg nach Dittishausen. Hinzu kommen ergänzende Maßnahmen im Proberaum des Musikvereins und der Stromversorgung in der Tennishalle. Übernommen aus dem letzten Haushalt wird im Rathaussaal die Deckenbeleuchtung, die auf LED-Lampen umgestellt wird. Im gleichen Zug soll eine Schallschutzdecke für eine bessere Akustik eingebaut werden. Immer wieder Thema im Rat ist die Instandhaltung von Wirtschaftswegen, dies konzentriert sich zunächst auf die Verlängerung Rädentalstraße (Haken) und "Allmendspitz". In den Etat aufgenommen werden zudem im üblichen Rahmen Ersatzpflanzungen und Randsteinerneuerungen.Einhellig zugestimmt hat das Gremium der Erweiterung eines bestehenden Wohnhauses an der Lindenstraße, dies gilt ebenfalls für den geänderten Dachaufbau an der Frankenstraße. Wie Ortsvorsteher Elmar Fehrenbach erwähnte, hat der Gemeinderat dem letzteren Antrag auf Vorbehalt zugestimmt. Wie der Ortsvorsteher noch informierte, wurde der Seniorenmittag in der Bürgerhalle auf 2. Dezember, der Christbaumverkauf auf 9. Dezember und das Weihnachtstheater auf 16. Dezember terminiert. Das Jahr endet mit der Silvester-Bürgerversammlung.