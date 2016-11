Löffingen Rückzug aus dem Rat

FDP/FW-Fraktionschef Werner Adrion, der ebenso wie Gwinner vor 17 Jahren erstmals in den Gemeinderat gewählt wurde, dankte seinem Weggefährten persönlich und im Namen der Fraktion für sein langjähriges Engagement. Gwinner habe Themen und Positionen stets auf den Punkt gebracht und im Sinne der Sache auch "gehörig nerven" können. "Als Fraktion haben wir an Gewicht nicht verloren", stellte Adrion launig und in Anspielung auf das politische und körperliche Gewicht des scheidenden und des neuen Stadtrats fest.

An Gwinners Stelle rückt Harry Bächle in den Gemeinderat auf. Link verpflichtete den neuen Stadtrat in sein Amt. Bächle rückt nicht nur für Gwinner in den Gemeinderat auf, er übernimmt auch Sitz und Stimme in den Ausschüssen und Gremien, denen Gwinner in seiner Eigenschaft als Stadtrat bislang angehörte. Bächle ist damit, wie der Gemeinderat per Abstimmung bestätigte, ordentliches Mitglied im Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaft sowie im Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus und dem Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Löffingen-Friedenweiler. Als stellvertretendes Mitglied fungiert er im Ausschuss für Technik und Umwelt. Im Beirat der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) übernimmt Bächle die Stellvertretung von Bürgermeister Link.