Löffingen Rudolf Gwinner steigt aus Gemeinderat aus

Rudolf Gwinner scheidet nach 17 Jahren aus dem Gemeinderat: "Mit sofortiger Wirkung lege ich mein Mandat als Gemeinderat der Stadt Löffingen nieder und bitte um die Erledigung der notwendigen Formalitäten. Ich werde schon heute Abend nicht mehr an der Sitzung teilnehmen", schrieb Rudolf Gwinner (62, FW/FDP-Fraktion) am Donnerstagmorgen an Bürgermeister Tobias Link.

Gesundheitliche Probleme hätten Gwinner zu diesem Schritt veranlasst. Hoch sei die Belastung durch sein Amt als Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Darunter habe die Ausführung seiner gemeinderätlichen Tätigkeit gelitten, begründete Gwinner seinen Schritt. Seit 2004 ist Gwinner im Kreistag.

Der Löffinger ist Realschullehrer und seit Jahrzehnten vielschichtig ehrenamtlich engagiert. "Mit meinem Rücktritt als Gemeinderat werde ich auch meine Tätigkeiten bei der Kulturnacht, Sportlerehrung, am Nikolausmarkt, Städtlefest und Festausschuss 1200-Jahr-Feier Löffingen einstellen", so Gwinner konsequent, fügte aber an: "Ich werde weiter für den Regionalverband tätig sein".