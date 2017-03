Löffingen Rotes Kreuz ruft zum hundertsten Aderlass auf

Löffingen (gb). Einen ganz besonderen Blutspendetermin wird es am Montag, 27. März, in Löffingen in der Festhalle geben. Es ist der 100. Termin, der im Baarstädtchen durchgeführt wird. "Natürlich wird dies besonders gefeiert", sagt Vorsitzender Manfred Lauble. Schon seit Tagen geht es hinter der DRK-Tür von Karin Wichmann geheimnisvoll zu, doch erst am Montag wird man sehen, was das Motto-Büfett zu bieten hat. "Es wird etwas ganz Besonderes", soviel verrät die stellvertretende Vorsitzende, die ebenfalls eine runde Zahl feiern kann, denn zum Jubiläum wird sie dem Büfett zum 40. Mal den Glanz und die Einzigartigkeit verleihen. Jeder Blutspender wird mit einem kleinen Präsent bedacht.