Löffingen/Rötenbach Ausbau der B 31 kommt gut voran

2019 soll dann die Gauchachtalbrücke in Angriff genommen werden. Gleichzeitig ist 2018 / 2019 auch die Elektrifizierung der Höllentalbahn geplant.

Die Planungen sind laut Markus Adler vom Regierungspräsidium für den Ausbau zwischen Löffingen und Rötenbach mittlerweile ganz konkret. Der planfestgestellte Abschnitt von der Anschlussstelle Rötenbach bis zur Maienlandstraße (Höhe Witterschneekapelle) hat laut Adler eine Länge von 3,46 Kilometer.

In diesem Bereich soll die Fahrbahn von 8,50 Meter auf 11,50 Meter und somit auf drei Spuren ausgebaut werden. Erweitert werden müssen auf dieser Strecke auch drei Brückenbauwerke. Es sind die Brücke Maienlandstraße (Banholz) sowie zwei Unterführungen für Feldwege. Derzeit findet eine Baugrunduntersuchung statt. Mit- hilfe von Bohrungen, die zwölf Meter in die Tiefe reichen, wird die Tragfähigkeit der Bodenschichten untersucht. Diese Untersuchung, so Markus Adler, ist unter anderem Grundlage für die Wahl der Gründung der Bauwerke, die für die Brücken Erweiterungen notwendig sind. Parallel werde derzeit im Baureferat des Regierungspräsidiums die Ausführungsplanung für die Verkehrsanlage erstellt.