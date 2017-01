Nicht nur die Erwachsenen kommen bei den derzeitigen Schneelagen auf ihre Kosten, sondern auch die Kinder. So ist der Skilift in Dittishausen gut besucht, aber auch die Wanne in Löffingen wird von den Schlittenfahrern in Beschlag genommen. Auch der Schlittenhang am Freibad in Dittishausen ist für die Kinder derzeit ein beliebter Ort. Schlitten können bei Interhome ausgeliehen werden. Wer nicht zum Rodelhang laufen möchte, der baut sich einfach eine Sprungschanze selbst. Vor dem Haus am Alenberg wird der Schnee zusammengetragen und schnell hat man einen Sprunghügel gebaut. Nun geht es mit dem Bob hinunter. Auch wenn die Strecke ziemlich kurz ist, so haben Luis, Lara und Antonia unverkennbar viel Spaß. Foto: Bächle