Löffingen Rinder genießen Sommerfrische

80 Jungrinder aus sieben Betrieben der Weidegemeinschaft genießen die Löffinger Sommerfrische. Abtrieb im Herbst

Löffingen (pb) Nun sind sie wieder zu sehen, die 80 Jungrinder auf der Jungviehweide, welche offensichtlich ihre Sommerfrische genießen. Seit nun 30 Jahren dürfen die Jungrinder der Weidegemeinschaft Löffingen und Vieh aus Gastbetrieben bis zum Herbst den Stall gegen die freie Natur tauschen. Seit 30 Jahren ist auch Waldemar Zepf für die Tiere in der Sommerfrische verantwortlich. Schon nach wenigen Tagen erkennen ihn die Tiere und laufen ihm entgegen. Er sorgt dafür, dass sie genügend Futter und Wasser haben und schaut, ob sie gesund sind. Es ist keine leichte Aufgabe, Herr über die Rinder zu sein. Doch mit Herzblut erfüllt der Rinderversteher diese Arbeit, obwohl es ihm manchmal schon schwerfällt. Unterstützung soll er heuer von Edgar Wetzel bekommen. Der Waldhausener hatte bei der Jahreshauptversammlung sein Interesse bekundet.

"Vor dem Weideauftrieb hieß es für die Landwirte, ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen, für den Flechtenschutz zu sorgen, die Tieren mussten entwurmt und gegen die Mückenplage mit Ohranhängern versehen werden", so der langjährige Schriftführer Helmut Wölfe. Auch er gehört seit der Gründung der Weidegemeinschaft im Jahr 1987 nicht nur dazu, sondern versieht seit 30 Jahren auch das Amt des Schriftführers. In diesen 30 Jahren hat sich einiges geändert, so auch der Weideauftrieb, der nun nicht mehr an feste Zeiten gebunden ist. Den Tieren ist es egal, Hauptsache hinaus auf die Jungvieweide, obwohl sich manches Jungrind auch an diese Freiheit erst gewöhnen muss.

Löffingen (pb) Nun sind sie wieder zu sehen, die 80 Jungrinder auf der Jungviehweide, welche offensichtlich ihre Sommerfrische genießen. Seit nun 30 Jahren dürfen die Jungrinder der Weidegemeinschaft Löffingen und Vieh aus Gastbetrieben bis zum Herbst den Stall gegen die freie Natur tauschen. Seit 30 Jahren ist auch Waldemar Zepf für die Tiere in der Sommerfrische verantwortlich. Schon nach wenigen Tagen erkennen ihn die Tiere und laufen ihm entgegen. Er sorgt dafür, dass sie genügend Futter und Wasser haben und schaut, ob sie gesund sind. Es ist keine leichte Aufgabe, Herr über die Rinder zu sein. Doch mit Herzblut erfüllt der Rinderversteher diese Arbeit, obwohl es ihm manchmal schon schwerfällt. Unterstützung soll er heuer von Edgar Wetzel bekommen. Der Waldhausener hatte bei der Jahreshauptversammlung sein Interesse bekundet.

"Vor dem Weideauftrieb hieß es für die Landwirte, ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen, für den Flechtenschutz zu sorgen, die Tieren mussten entwurmt und gegen die Mückenplage mit Ohranhängern versehen werden", so der langjährige Schriftführer Helmut Wölfe. Auch er gehört seit der Gründung der Weidegemeinschaft im Jahr 1987 nicht nur dazu, sondern versieht seit 30 Jahren auch das Amt des Schriftführers. In diesen 30 Jahren hat sich einiges geändert, so auch der Weideauftrieb, der nun nicht mehr an feste Zeiten gebunden ist. Den Tieren ist es egal, Hauptsache hinaus auf die Jungvieweide, obwohl sich manches Jungrind auch an diese Freiheit erst gewöhnen muss.

Löffingen (gb). Nun sind sie wieder zu sehen, die 80 Jungrinder auf der Jungviehweide, welche offensichtlich ihre Sommerfrische genießen. Seit gut 30 Jahren dürfen Jungrinder der Weidegemeinschaft Löffingen und Vieh aus Gastbetrieben bis zum Herbst den Stall gegen die freie Natur tauschen. Seit dieser Zeit ist Waldemar Zepf für die Tiere in der Sommerfrische verantwortlich.

Schon nach wenigen Tagen erkennen ihn die Tiere und laufen ihm entgegen. Er sorgt dafür, dass sie genügend Futter und Wasser haben, und schaut, ob sie gesund sind. Es ist keine leichte Aufgabe, Herr über die Rinder zu sein. Doch mit Herzblut erfüllt der "Rinderversteher" diese Arbeit, obwohl es ihm manchmal schon schwerfällt. Unterstützung soll er in diesem Jahr von Edgar Wetzel bekommen. Der Waldhausener hatte bei der Jahreshauptversammlung sein Interesse bekundet.

"Vor dem Weideauftrieb hieß es für die Landwirte, ihre Tiere gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen, für den Flechtenschutz zu sorgen, die Tieren mussten entwurmt und gegen die Mückenplage mit Ohranhängern versehen werden", so der langjährige Schriftführer Helmut Wölfe. Auch er gehört seit der Gründung der Weidegemeinschaft im Jahr 1987 nicht nur dazu, sondern versieht seit 30 Jahren auch das Amt des Schriftführers. In dieser Zeit hat sich einiges geändert, so auch der Weideauftrieb, der nun nicht mehr an feste Zeiten gebunden ist. Den Tieren ist es egal, Hauptsache hinaus auf die Jungvieweide, obwohl sich manches Jungrind auch an diese Freiheit erst gewöhnen muss.

Der Trend der schwindenden Landwirtschaft hat sich auch bei der Weidegemeinschaft abgezeichnet. Von den 14 Betrieben gehören heute nur noch sieben der Weidegemeinschaft an. Seit 2001 geht man den Weg einer ökologischen Bewirtschaftung.

Die Tiere sollen bis Mitte Oktober – wenn es das Wetter zulässt – auf der Weide bleiben. Die Weidegemeinschaft hat hierfür zwei große Areale, die Jungviehweide und die Obere Weide (auf der Burg), zur Verfügung. Wenn das Futter nicht reicht, werden auch Heu oder Silage zu=gefüttert.

Derzeit genießen die Kühe der Mitgliedsbetriebe Heiler/Zepf, Werne aus Reiselfingen, Weber aus Dittishausen, Bogenschütz aus Behla, Baumann aus Hausen vor Wald und die Tiere von den Gastbetrieben Faller in St. Märgen und Zimmermann in Friedenweiler die Sommerfrische auf der luftigen Jungviehweide.