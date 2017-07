Löffingen Rentner bessern Weg zur Hütte aus

Gibt es in Göschweiler keine Arbeit, ist Egon mit seinen Wanderfreunden zu Fuß unterwegs, um die Heimat zu erkunden. Oft fällt ihnen dann schon auf, was im Argen liegt, sei es eine fehlende oder kaputte Sitzbank, ein zugewachsener Weg oder ein Zaun, der gestrichen werden muss.

Wenn Ortsvorsteher Manfred Furtwängler an die Tür von Nachbar Egon Albert klopft, ist dem Pfarrhisler eigentlich schon klar, er und seine Wanderfreunde sind gefragt, so nun auch an der Waldhütte. Der relativ steile Anstieg zur Waldhütte war mit Holzschnitzeln aufgefüllt worden. Um für die Kindergarten-Kinder den Weg zu erleichtern, haben die Opas auf einer Länge von 20 Metern Treppenstufen gesetzt, damit die Rutschgefahr minimiert ist. Gleichzeitig wurde der Zugangsweg von ein auf drei Meter verbreitert. "Für die Kinder sind wir immer da", erklärt der Pfarrhisler für seine Gruppe.

Doch eigentlich sind die Männer immer bereit zu helfen, wie Ortsvorsteher Furtwängler berichtet, der mächtig stolz und dankbar auf diese Rentnergruppe ist. Erst jüngst haben sie vor der Wiedereröffnung des Gasthauses Alpenblick den 50 Meter langen Zaun fachmännisch repariert und gleich mehrfach gestrichen. Im vergangenen Jahr waren sie auch bei der Kirche aktiv und haben das dortige Gemäuer von Wurzelwerk befreit.