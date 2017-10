Löffingen Rekord eingefahren

Löffingen (gb). "Rekord" konnte der Vorsitzende des Ortsvereins des Roten Kreuzes Löffingen, Manfred Lauble, stolz verkünden: Bei den drei Löffinger Spendeterminen 2017 konnte man insgesamt 707 Blutkonserven verbuchen. "Noch nie zuvor wurde in Löffingen in einem Jahr so viel Blut gespendet", freute sich Lauble. Auch am Montag waren 287 Spendewillige, darunter 16 Erstspender, in die Festhalle gekommen. 29 mussten aus medizinischen Gründen abgelehnt werden. Aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle des Abnahmeteams bildeten sich zeitweise lange Schlangen. Trotzdem war die Stimmung ungetrübt.