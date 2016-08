Löffingen Raubtierhof ein Publikumsmagnet

Löffingen. Gespräche mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat verliefen auf Anhieb erfolgreich. Das Fazit nach einem Jahr Löffingen kann nur positiv sein: 8000 Besucher im Weihnachtszirkus, genauso viele im Osterzirkus, dazu 600 beim "Tag der offenen Tür" und bislang 1500 Gäste im Sommerferienprogramm sprechen für sich. Die Aktionen und Programme kommen an, der Raubierhof der Wallisers ist ein Publikumsmagnet. Innerhalb der Hochschwarzwald Tourismus GmbH gilt das Angebot der Wallisers als eine Bereicherung.

Nun stehen die Betreiber mitten in den Verhandlungen zum Kauf des 5500 Quadratmeter großen städtischen Areals. Die Stadtverwaltung unterstützt das vom Architekturbüro Köpfler nach Vorgaben der Wallisers entworfene Vorhaben, das in den nächsten Wochen mit allen zuständigen Ämtern diskutiert wird. "Wir planen im heutigen Keller der Säge unter anderem die Futterküche und Werkstätte, im Erdgeschoss die Stallungen für die Tiere." Die Fläche der Gehege liegt deutlich über der gesetzlichen Vorgabe. Auch ist geplant das Gelände in einer Art "Rundparcours" zu gestalten, in welchen ein begehbares Streichelgehege mit Kleintieren integriert ist. Aus Sicht des Veterinäramtes ist das Bauvorhaben bestens durchdacht. Immer wieder erhält Christian Walliser von den Gästen lobende Worte für das Vorhabe, so auch am Wochenende von einer Bikergruppe aus Tuttlingen.

"Ich vermisse das Reisen, doch ist es aus wirtschaftlichen Gründen gegnüber früheren Jahren einfach nicht mehr tragbar", so Christian Walliser, der seinem neuen Lebensabschnitt entgegenfiebert." Unser Zirkusprogramm lebt vom ständigen Wandel und immer wieder neuen Attraktionen". So ist im Herbst auf dem Raubtierhof ein Oktoberfest oder eine Halloweenparty geplant. Parallel dazu beginnen die Vorbereitungen auf den Weihnachtszirkus, der sich mit einem komplett neu konzipierten Programm präsentiert. Christian Walliser verrät, dass erstmals sein neunjähriger Neffe mit einer Entenparade daran teilnimmt. Erstmals gibt es auch fliegende Menschen zu sehen. Eine Trapezartistin aus Prag ist zu Gast und vieles mehr. Das Silvesterprogramm beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss servieren die Artisten das Catering, ein DJ sorgt für Stimmung.