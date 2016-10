Löffingen Rathausteam im Ausweichquartier

Einen Blick hinter die Kulissen des Ausweichquartiers der Löffinger Stadtverwaltung warf der Gemeinderat. Udo Brugger vom Bauamt erläuterte den Stadträten die Raumaufteilung und Gestaltung sowie die Arbeiten an Infrastruktur und Technik. Für den Umzug fallen laut Brugger Kosten in Höhe von 47 000 Euro an. Darunter allein 20 100 Euro für die Errichtung von Holzständerwänden, 8500 Euro für die EDV– und Telefontechnik sowie knapp 12 000 Euro für den eigentlichen Umzug vom Rathaus in das Not-Domizil. Bis kommenden Mittwoch sei das Rathaus trotz erster Umzugsaktivitäten noch geöffnet. Tags darauf werde der Strom gekappt und der Umzug fortgesetzt, der bis Freitag abgeschlossen sein soll. Spätestens am Montagnachmittag, 23. Oktober, soll die Stadtverwaltung wieder telefonisch und online erreichbar sein.

Das "Übergangsrathaus" wird für den Publikumsverkehr geöffnet sein. Ein großes Dankeschön sprach Udo Brugger an die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für ihre Leistungen bei den Umzugsvorbereitungen aus: "Die Unterstützung durch den Bauhof ist unbezahlbar gut", so Brugger.

