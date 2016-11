Löffingen Rat diskutiert Ausweich-Parkplätze

Löffingen. Das Gremium hatte bereits im März das Ingenieurbüro Riede mit den Planungen für den Vollausbau der Straße beauftragt. In zeitlicher Hinsicht ist damit sichergestellt, dass dieses Straßenbauvorhaben noch vor Ablauf des Landessanierungsprogramms "Löffingen-Ost" gestartet werden kann und so die Voraussetzungen für Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm geschaffen sind. Während das Bauvorhaben als solches auf uneingeschränkte Zustimmung stieß, kreiste die Diskussion im Gemeinderat um die Frage nach ausreichenden Kapazitäten für Ausweich-Parkmöglichkeiten im Zuge der Bauarbeiten. Anwohner der Bittengasse, darunter Einzelhändler hatten das Thema aufs Tablett gebracht.

Nachdem bereits im Zusammenhang mit der Rathaussanierung mit Parkplatz-Engpässen zu rechnen sei, drohe sich die Lage noch weiter zuzuspitzen, wenn parallel zur Rathaussanierung ein weiteres Bauvorhaben im Bereich der Innenstadt umgesetzt werde, führten die Anwohner an. Sie bezweifelten, dass die bereits ausgewiesenen Ausweich-Parkplätze ausreichend seien, wenn zwei "Stellplatz raubende" Bauprojekte laufen. Ob die Stellplätze auf dem ehemaligen Bauhofgelände überhaupt noch anfahrbar sein, wenn die Arbeiten in der Bittengasse angelaufen seien, wollten die Anwohner zudem wissen. Die Anfahrt zum ehemaligen Bauhofareal erfolge über die Kirchstraße und sei damit auch während der Bauarbeiten in der Bittengasse gewährleistet, erklärte Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel. Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen beziehungsweise dort abholen, würden den Weg beim Café Naschwerk vorbei wählen, da eine Anfahrt über die Schulstraße während der Bauarbeiten in der Bittengasse nicht möglich sei. Insofern sei, was das Parken von "Eltern-Taxis" anbelange, keine Verschärfung der Parkplatzsituation zu befürchten. Ähnlich wie bei vorangegangenen Straßenbaumaßnahmen, etwa in der Dittishauser Straße, werde die Stadtverwaltung auch im Fall der Bittengasse Umleitungsstrecken und Ausweich-Stellplätze ausweisen, bekräftigte der Stadtbaumeister. Dieses Thema sei Teil der jetzt anstehenden Detailplanungen für die Sanierung der Bittengasse.

Um Engpässe mit Blick auf Parkmöglichkeiten soweit wie möglich zu vermeiden, sei eine ausgeklügelte Ausweichplanung erforderlich, betonte Stadtrat Bernd Behnke (CDU). Er appellierte an die Stadtverwaltung, eine angemessene Lösung zu entwickeln und deren Umsetzung auch entsprechend deutlich auszuschildern.