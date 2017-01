Löffingen Projekt soll Tor zum Chor öffnen

Löffingen/Rötenbach. "Alles wird wieder gut" – mit diesem Lied eröffnete die Chorgemeinschaft Dreiklang ihre Hauptversammlung. Hoffnung, Wunsch, Anliegen? Tatsache ist, dass die Chorgemeinschaft dringend nach neuen Sängern sucht. "Wir haben wirklich so viel unternommen und die Werbetrommel gerührt, doch ohne Erfolg", kommentierte der geschäftsführende Vorsitzende Josef Knöpfle. Zwar ist dies ein allgemeines Problem, doch für die Chorgemeinschaft, die von 41 Sängern vor zehn Jahren nun altersbedingt auf 28 gerutscht ist, schon gravierend. Während Josef Knöpfle und Dirigent Arndt Peter auf die Werbeaktion des Hochschwarzwalds mit öffentlichem Singen setzen, sehen die Sänger selbst die Chance beim Projektsingen. So könnte für das geplante Jubiläumskonzert im Oktober dies schon in Angriff genommen werden.

Kritisch beäugte Joachim Binder das Repertoire, welches allerdings stetig aufgebaut und der Zeit angepasst wird. "Musik verbindet über Generationen hinweg", unterstrich Löffingens Bürgermeister-Stellvertreter Micha Bächle, der den eingeschlagenen Weg mit der Gründung der Chorgemeinschaft als "richtig und wichtig" bezeichnete. Der Chor sei ein kulturelles Gut, welches die Gemeinde hoch einschätze. Außerdem zeigten die Sänger ihre hohe Identifikation zum Chor durch die beeindruckenden Auftritte und die Probenbesuche von knapp 83 Prozent. Armin Hasenfratz, Bürgermeisterstellvertreter aus Friedenweiler, hob die Harmonie in der Chorgemeinschaft hervor. Aus drei Vereinen eine Chorgemeinschaft zu bilden, erfordere großes Geschick und organisatorisches Know-how der Verantwortlichen.

Bei den Wahlen wurden beim MGV Löffingen wiedergewählt: Vorsitzender Bruno Meder, Stellvertreter Josef Becherer und Kassierer Rudolf Langenbacher. Beim MGV Seppenhofen wurden in ihren Ämtern bestätigt Josef Beha als Vorsitzender, Stellvertreter wurde Erich Satler (der bereits seit den 1960er-Jahren als Vorsitzender und als Vize aktiv ist), Kassierer und Notenwart ist Hugo Satler und Beisitzer Wolfgang Weitzel. Beim MGV Rötenbach wurde Vorsitzender Josef Knöpfle bestätigt, Karl Faller als Stellvertreter, Kassierer Rudolf Langenbacher, Schriftführer Joachim Binder und Beisitzer Norbert Rischewski. Innerhalb der Chorgemeinschaft ist der MGV Rötenbach mit zwölf Sängern der stimmenstärkste Partner.