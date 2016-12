Löffingen Probenarbeit auf Hochtouren

Bereits seit Wochen ist die Probenarbeit mit dem zwölfköpfigen Ensemble in vollem Gange, wobei die langjährige Regisseurin Carola Netz auf bewährte Kräfte setzen kann. Zur Truppe gehören Hugo Morath, Lukas Dieterle, Martin Netz, Volker Oschwald, Sven Egy, Uschi Engesser, Franziska Netz, Isabel Oschwald, Walburga Koßbiel, Jasminka Wenzinger, Andreas Egy und Martina Egy.

Ort des Geschehens ist eine altertümliche, ausgesprochen altmodische Polizeistube in einem kleinen verschlafenen Nest (Dorf). Die Polizeistube ist mit zwei Beamten besetzt, Chef der Dienststelle ist ein Polizeihauptwachmeister, ein altgedienter Haudegen, der besonders die Ruhe und die Beschaulichkeit seines Jobs schätzt. Unterstützt wird er von der jungen Hilfspolizistin (genannt Charly oder auch Butterfly). Sie ist ehrgeizig, und ihr größter Wunsch ist es, zur Kripo in die große Stadt zu kommen. Die verschlafene Beschaulichkeit der beiden Beamten wird nur in schöner Regelmäßigkeit durch die Putzfrau gestört. Und natürlich gibt es da noch die Bürger, vertreten in der Hautsache durch eine selbsternannte Hilfspolizistin, die die beiden Polizeibeamten mit ihren unzähligen Anzeigen schier in den Wahnsinn treibt. Dann wird ein Mord angezeigt. Die Kripo mischt sich ein. Die Ereignisse überschlagen sich. Neben dem aufzuklärenden Mord werden haarsträubende Delikte wie Prostitution, Erregung öffentlichen Ärgernisses, ja sogar Spionage ans Tageslicht gezerrt. Das ganze Dorf scheint nur noch aus Anklägern und Angeklagten zu bestehen. Wie die dubiose Geschichte weitergeht, dürfen die Besucher mit Spannung erwarten.

Veranstalter ist im Turnuswechsel dieses Jahr der Unadinger Rotkreuzverein, Kinder und ältere Mitbürger können am Samstag, 17. Dezember, um 14 Uhr in der Bürgerhalle Unadingen die Hauptprobe besuchen. Die Aufführung am 17. Dezember beginnt um 20 Uhr.