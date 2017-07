Löffingen Polizei beendet missratene Abschlussparty

Löffingen-Dittishausen (sri). Mit einem größeren Polizeieinsatz wurde die private Feier in der Nacht zum Samstag in Dittishausen beendet, nachdem es zu Sachbeschädigungen gekommen war. Drei Personen wurden vorläufig verhaftet. Am Samstag um 1.18 Uhr erreichte das Polizeirevier Titisee-Neustadt ein Hinweis auf eine vorangegange Sachbeschädigung. Um diesem Hinweis nachzugehen, wurde eine Grillhütte bei Dittishausen überprüft, an der laut Polizei eine groß angelegte Abschlussfeier stattfand. Bereits bei Eintreffen der ersten Streife wurden die Beamten massiv beleidigt und bedrängt sowie ein Stein auf das Polizeiauto geworfen. "Um den äußerst aggressiv und betrunkenen Personen Herr zu werden und die polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen, mussten innerhalb kurzer Zeit sieben Streifen, darunter auch Hundeführer, aus zwei Polizeipräsidien zusammengezogen werden", informierte ein Polizeisprecher am Sonntag. Während des polizeilichen Einschreitens kam es zu Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegenüber den Einsatzkräften. Es wurden drei Personen vorläufig festgenommen. Die Beamten blieben unverletzt, an einem Polizeiwagen entstand erheblicher Schaden. Entsprechende Strafanzeigen wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz unter Auflösung der Feier beendet werden.