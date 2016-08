Löffingen Pistenvergnügen jetzt vernetzt

Auf einer Pressekonferenz am Samstag in Oberwiesenthal wurde die neue Partnerschaft offiziell vorgestellt. Saisonkarteninhaber des Liftverbundes Feldberg können künftig das Skigebiet am Fichtelberg bis zu einer Woche lang kostenlos testen und dabei die zehn klassifizierten Pisten befahren. Im größten alpinen Skigebiet Sachsens stehen Abfahrten mit einer Gesamtlänge von 15 Kilometern in allen Schwierigkeitsstufen zu Verfügung. Umgekehrt können die Saisonkarteninhaber aus dem Erzgebirge die 70 Pistenkilometer des Liftverbundes Feldberg kostenfrei nutzen. Auf Vorlage der Saisonkarte erhalten die Wintersportler aus dem Hochschwarzwald und dem Erzgebirge ein kostenfreies Tagesticket – und das an bis zu sieben Tagen in einer Saison.

Stefan Wirbser, Aufsichtsratsvorsitzender der Hochschwarzwald Tourismus GmbH und Bürgermeister der Gemeinde Feldberg: "Das Erzgebirge und der Hochschwarzwald haben viel gemeinsam. Beide Regionen verbindet eine große Leidenschaft für den Wintersport mit großer Historie, die über 100 Jahre zurückreicht. Dazu haben beide Seiten herausragende Sportler, wie zum Beispiel Fabian Rießle und Eric Frenzel, aber auch wichtige nordische und alpine Zentren zeichnen die Regionen aus. Oberwiesenthal im Erzgebirge und die Hochschwarzwälder-Orte Feldberg, Hinterzarten und Neustadt sind durch Weltcup-Veranstaltungen bekannt. Wir freuen uns über die neue Kooperation mit dem Erzgebirge, weil wir uns dadurch eine Stärkung des Wintersports in den Mittelgebirgen versprechen."