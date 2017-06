Löffingen Ortsteil feiert längsten Tag des Jahres

Viele Vereine lassen es sich nicht nehmen, zur Sonnwendfeier nach Göschweiler zu wandern oder mit dem Fahrrad zum Sportplatz zu fahren. Die Sonnenwende im Juni ist der einzige Tag, an dem die Sonne am gesamten nördlichen Polarkreis nicht untergeht. In der Region wird sie das gegen 21.30 Uhr tun.

Die magische Nacht hatte schon in prähistorischer Zeit eine besondere Bedeutung. Später vermischten sich heidnische und christliche Bräuche. Bei den Kelten und Germanen war die Sonnenwende ein Höhepunkt im Jahresablauf und wurde als Fest der Fruchtbarkeit gefeiert. Nach der Christianisierung versuchte die Kirche, die heidnische Sonnwendtradition ohne Erfolg abzuschaffen. So wurde der Gedenktag für Johannes den Täufer auf den 24. Juni gelegt. Einen Tag davor gab es dann oft Feuerspringen oder das Johannisfeuer. Die Sommersonnenwende wird von den Esoterikern groß gefeiert.

Wichtig ist dieses Fest auch im Norden. Da die Sonne nicht komplett untergeht, wird die Zeit auch als die "weißen Nächte" bezeichnet. Vor allem in Skandinavien und im Baltikum wird die ganze Nacht durchgefeiert. Dies wird in Göschweiler wohl nicht ganz gelingen, aber kurz oder langweilig wird es sicherlich nicht.