Löffingen Opera mobile lässt Erfolge wieder aufleben

Löffingen (gb) Opernliebhaber aufgepasst: Am Freitag, 10. November, gastiert Opera mobile wieder im Gebertsaal . Zum 15-jährigen Bestehen wird es ein besonderes Programm geben. Anja Muth und Daniel Bosshard hatten 2002 die kleine fahrende Gesangsbühne gegründet. "Die größten Programmerfolge werden wieder aufleben", verspricht die Mezzosopranistin Anja Muth. Im Rahmen der Kleinkunstreihe Kutipp werden Szenen aus der "Lustigen Witwe" und "Carmen & Co" aufgeführt werden. Jede Premiere von Opera mobile wurde in Löffingen gestartet und auch das Jubiläumsprogramm ist extra auf die Gebertsaal-Bühne zugeschnitten.