Löffingen Ösch-Narren in trauter Einheit

Es war der damalige Kurgeschäftsführer Michael Kasprowicz, der nicht nur federführend war, sondern sein Organisationstalent viele Jahre unter Beweis stellte, unter anderem als Ansager "Moschtle" mit seinem Freund "Stutzle" (Franz Hofmeier). Auch heute sind die Ansagen nicht nur reine Pausenfüller, sondern echte Pointenknüller. In diesem Jahr erwartet die Gäste das Komikertalent Florian Herberger aus Dittishausen am Mikrofon.

Vieles hat sich auch beim Öschabend geändert, doch der Einzug auf die Bühne der Zünfte mit den einzelnen Fasnetfiguren gehört seit 40 Jahren zum Eröffnungsritual. Die Laternenbrüder aus Löffingen bringen die Hansili, die 20er-, die Narrenpolizei, die Burgkeiler, die Hexen und das Reichburgmali mit. Der Zunftmeister mit Gefolge aus Dittishausen hat die Geißen, Fuhrmänner, den Goaßetöter, das Wurwibli, Wurmali und die Taborhexen im Gefolge.

Der Narrenvater und die Narrenmutter aus Bachheim haben den Elferrat sowie die Burgmüller, Burgmüllerinen und die Wutachpiraten im Schlepptau. Der Elferrat aus Unadingen bringt die Stiefelgarde, Stiefelhansel, Urhexen und Wolfgalgenhexen mit und aus Rötenbach kommt die Narrenmutter mit Elferrat, dem Narrenpolizist, den Feuerfunken, Hörnle, Hansele und Deifel. Allerdings ist es seit Beginn dem Fanfarenzug vorbehalten, den Öschabend zu eröffnen.

Jedes Jahr übernimmt ein Narrenverein die Leitungdes Öschabends. Dies bedeutet die Begrüßung durch den jeweiligen Narrenvater, die Bewirtung und auch die Ansage. In diesem Jahr ist der Festwirt die Geißenzunft Dittishausen.

Der diesjährige Öschabend steigt am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Löffinger Festhalle. Karten gibt es im Vorverkauf vom 6. bis zum 10. Februar in der Löffinger Tourist-Information.

Rund 100 Frauen und Männer werden beim diesjährigen Öschabend wieder mit Tanz, Slapsticks, Sketchen und dem Blick durch die närrische Stadtbrille die Gäste begeistern. Wichtig ist deshalb eine gute Technik, die stetig verbessert wird, wie Chef-Organisator Franz Scholz erklärt. Dafür ist Peter Hübsch verantwortlich, für die Regie sind Clemens Dienstberger und Jörg Wider zuständig. Die Bühnenarbeit obliegt der Narrenpolizei.