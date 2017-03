Löffingen (tom). Den geänderten Bebauungsplan "Auf der Breiten und ehemaliges Fabrikgelände Benz" hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung verbschiedet. Das Planwerk sah bislang an der Rötenbacher Straße einen 20 Meter breiten anbaufreien Abstand vor, der nicht überbaut werden darf. Diese Vorgabe entfällt mit der nun beschlossenen Neufassung. Die Abstandsfläche stammte noch aus Zeiten, als die Rötenbacher Straße den Status einer Landesstraße hatte und die Fläche als so genannte "Freihaltezone" für eine eventuelle Verbreiterung der Straße vorgehalten werden musste. Mittlerweile ist die Rötenbacher Straße als Kreisstraße eingestuft und eine Erweiterung in den ursprünglichen Dimensionen nicht mehr zu erwarten. In der Neufassung des Bebauungsplans beträgt der Abstand vom Fahrbahnrand zu den für eine Überbauung freigegebenen Flächen sieben Meter. Vorgesehen sind zudem Sichtdreiecke im Bereich von einmündenden Straßen, bestehende Zufahrtsverbote bleiben erhalten. Der Wegfall der bisherigen Abstandsfläche ermöglicht eine Nachverdichtung und bietet den an der Rötenbacher Straße ansässigen Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten.