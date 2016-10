Löffingen Neue Rektorin findet Löffingen super

Löffingen. Die Grundversorgung ist gesichert, Arbeitsgemeinschaften werden zusätzlich angeboten, die Zahl der neuen Fünftklässler ist groß, eine Vorbereitungsklasse ist eingerichtet, der Freundes- und Förderkreis und Elternbeirat stehen helfend bereit – ein guter Einstieg auch für die neue Rektorin Silke Keller, die sich an ihrer neuen Schule in Löffingen wohlfühlt.

Die Pädagogin aus Hausen vor Wald trat bekanntlich zum neuen Schuljahr die Nachfolge von Rektor Peter Kunz an. "Ich wollte mich gerne einer neuen Herausforderung stellen, die ich in im Schulverbund Löffingen als Rektorin gefunden habe", erklärt die 44-jährige Silke Keller. Erfahrung in der Leitung einer Schule sammelte sie fünf Jahre als Konrektorin an der Realschule Donaueschingen, doch in einem Schulverbund mit Realschule und Werkrealschule erwarten die Mutter eines erwachsenen Sohnes andere Aufgaben. "Ich bin hier von den Kollegen sehr gut aufgenommen worden und konnte mich schon im Vorfeld auch durch ein Einführungsseminar für neu ernannte Schulleiter intensiv auf mein neues Aufgabenfeld vorbereiten", erklärt sie. Positiv bewertet Silke Keller den Schulstandort Löffingen, der in der Schulregion eine große Akzeptanz habe. Dies zeigen auch die Einschulungszahlen der neuen Fünftklässler. Von den knapp über einhundert Schülern besuchen 88 den Löffinger Schulverbund. Die 66 neuen Realschüler wurden auf drei Klassen verteilt, dazu gibt es eine Werkrealschulklasse mit 22 Schülern. Der Schulverbund sei mit derzeit 37 Lehrern, davon sieben neue, für 22 Klassen gut aufgestellt und die Grundversorgung damit gesichert, so Keller. Auch Arbeitsgemeinschaften können angeboten werden, wie eine Tanz-AG, die Schulband und eine interkulturelle AG. Bereichert wird das Schulleben durch verschiedene Projekte und Aktionen. Erfreulich sei die Tatsache, dass Wanderklassen verhindert werden konnten. "So hat jede Klasse ihr Klassenzimmer", freut sich Silke Keller. Neu eingerichtet wurde eine Vorbereitungsklasse mit 23 Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Ziel dieser intensiven Förderung ist es, den Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen.

Die größte Herausforderung wird die Umsetzung des neuen Bildungsplans sein. "Wir haben uns schon intensiv darauf im Lehrerkollegium vorbereitet. Es ist ein laufender Prozess, bei dem viele neue Ideen mit eingebracht werden können", beurteilt die neue Rektorin den Bildungsplan. Glücklich kann sich der Schulverbund über den engagierten Elternbeirat, Schülermitverwaltung und vor allem auch über das jahrelange Engagement des Freundes- und Förderkreises schätzen. Ein weiteres Plus des Löffinger Schulverbunds ist die Aufgaben- und Lernförderung, die Möglichkeit hier das Cambridge Englisch-Zertifikat zu erlangen oder auch außerunterrichtliche Veranstaltungen. Dank der Förderung durch die Stadt wurde auch eine Schulsozialarbeiterin eingestellt, sowie eine Ganztagsbetreuung mit Mensa-Essen eingerichtet.