Löffingen Neue Pumpenfür Löffingens Waldbad

Löffingen (tom). In diesem Preis enthalten sind, anders als im mit 25 000 Euro angesetzten Haushaltsposten, auch Energiesparmotoren, die, wie Stadtbaumeister Thomas Rosenstiel erklärte, zu einer Stromeinsparung in Höhe von 800 Euro pro Pumpe und Saison führen. Der Austausch der Förderpumpen war, wie Rosenstiel ausführte, erforderlich, weil die vorhandenen Pumpen seit 25 Jahren im Einsatz und mittlerweile sehr reparaturanfällig geworden sind. Der Stadtbaumeister erläuterte auch den Einsatzbereich der Pumpen. Um das Badewasser im Waldbad fortlaufend reinigen zu können werde es ständig durch Reinigungsfilter in die Schwimmbadtechnik geleitet. Den Rücktransport des Wassers in das Badebecken übernehmen die drei im Technikraum des Betriebsgebäudes platzierten Förderpumpen. Zudem werden mit den Pumpen auch die Wasserrutsche und der Wasserpilz im Kinderbecken betrieben.