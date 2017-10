Löffingen Neue Blutspender bei Terminen besonders willkommen

Löffingen (gb). Obwohl Löffingen zahlenmäßig zu den stärksten Blutspende-Orten der Region zählt, appelliert DRK-Ortsvorsitzender Manfred Lauble an alle Bürger, am Montag, 23. Oktober, weider zur freiwilligen Abnahme zu gehen. "Jeder Spender erhält als kleines Dankeschön eine Powerbank", so Lauble.