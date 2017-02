Löffingen Narren wollen Gasthaus umnutzen

Löffingen-Göschweiler. Verschiedene Akteure haben zum Programm beigetragen.

Trachtenkapelle: Die Gerüchteküche brodelt in Göschweiler. Im Topf die Begebenheiten des vergangenen Jahres, angerichtet von Petra Schonhardt, Ewald Mayer und Volker Bölle. Diese drei Köche wussten es genau: Das Mikrofon des SVG kann nicht funktionieren, wenn ein Mitglied die Batterien mit in den Thailand-Urlaub genommen hat. Das Gasthaus "Alpenblick" soll wieder reaktiviert werden.

Als Koch gibt es nur "de Bueli", der ein echtes Reh-Ragout kochen kann und als Animateur "de Kessi". Das Landfrauenfrühstück soll in Zukunft im Garten des Alpenblicks stattfinden, da die Bürgerhalle in der Zwischenzeit zu klein ist, so die Landfrauen. Wirtschaft oder betreutes Wohnen durch Jonny und Georg – das ist hier die große Frage. Auch für das leer stehende Gasthaus "Kranz" gibt es eine attraktive Lösung. Im Winter bietet Hermann kostenlos Eisblumen in verschiedenen Varianten an. Eis-Blumenführungen und Einweisungen für die Landfrauen in der Bedienung von Spülmaschinen sind künftige Aufgaben.