Löffingen Nachwuchs blickt auf Zukunft

Löffingen. Die Junge Union setzt auf einen "Aufbruch in die Zukunft", auch mit kritischen Worten, wie mit dem Appell an die CDU, sich zu erneuern. Einstimmig wurde Landesvorsitzender Nikolas Löbel aus Mannheim als Spitzenkandidat der Jungen Union für die Bundestagswahl nominiert.

"Wir freuen uns sehr, dass so viel junge Menschen sich der Politik widmen", unterstrich der Löffinger Bürgermeister Tobias Link, der die Jungpolitiker in der Festhalle willkommen hieß. Löffingen sei gut aufgestellt und gehe konsequent den Schritt in die Zukunft. Allerdings müsste das große Aufgabenfeld der Kommunen auch finanziert werden, formulierte Link an die Adresse von Wolfgang Schäuble.

Dieser konterte: "Es gab noch nie einen Finanzminister, der so viel für die Kommunen getan hat", sagte Schäuble. Die Welt-, Europa- oder auch die Innenpolitik seien aktuelle Herausforderungen, so Schäuble. Man müsse die Veränderungen durch die Digitalisierung als Chance begreifen und anpacken. Wichtig sei ein geeintes Europa, christliches Handeln auch in der Flüchtlingspolitik, eine gute Zusammenarbeit mit den USA und Russland, aber auch der Kampf gegen den Terror. Zum Abschluss trug sich der Bundesfinanzminister in das goldene Buch der Stadt Löffingen ein – dies war bereits sein zweiter Eintrag nach seinem Besuch 2011 in Bachheim.