Löffingen Nachtumzug und Fasnetball geplant

Hansele-Ball: Während die Kinder-Hansele nach dem Umzug wohl Nachhause müssen geht es für die Erwachsenen-Hansele auf dem Hansele-Ball richtig los. DJ Messer wird die heißen Platten auflegen. Wie es sich für einen Hansel gehört, dürfen die Hanselesprüchle nicht fehlen. So soll ein Sprüchli-Wettbewerb für Erheiterung, Spannung und viel Interessantes aus der Ortsgeschichte sorgen.

Hansele-Weißnarren: Beim Umzug wird es deutlich die Ösch-Hansele haben alle ihre Eigenheit, ob beim Häs oder Maske. Das Häs ist auf den Ort abgestimmt. Auf jeden Fall sind es freundliche Figuren, die mit ihren Hanselesprüchle die Schwächen der andern aufzeigen.

Hansele-Sprüchle: Die Hanselesprüchle oder Fasnetlieder bargen so manches Ortsgeheimnis. Ging man früher von Haus zu Haus, um mit den Sprüchen so Allerlei zu erbetteln, werden heute die Kinder meist mit Bonbons und Süssigkeiten belohnt. Es gibt Hansilisprüchle, die sind im ganzen alemannischen Raum anzutreffen, wie etwa "Hansili du Lump".

Das Ösch-Hansele-Treffen findet am Freitag 3. Februar, kurz nach 19 Uhr am Feuerwehrhaus in Göschweiler statt.

Gegründet wurden die Göschweiler Hansele schon vor 30 Jahren durch Egon Albert, Herbert und Egon Frei, Josef Furtwängler und Arnold Hensler. Um Anschaffungen tätigen zu können, ging die Gruppe als Messer- und Scherenschleifer sowie als Besenverkäufer durch den Ort. Erna Hummel übernahm das Nähen des zunächst aus Sackstoff bestehenden Häses, das jeder Hansele mit individuellen Mustern bemalte. 1970 ließ man die ersten sechs Masken vom Maskenschnitzer Erwin Studinger schnitzen, der die lächelnde Lindenholz-Larve entwarf. Nach einer "Ruhepause" ist der Verein seit 1999 wieder aktiv.