Löffingen Nach dem Spektakel geht’s ins Häs

Löffingen (gb). Gleich fünf neue Hexen wurden in Löffingen getauft. Die Löffinger Hexengruppe ist sie eine der ältesten in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer-Narrenzünfte (VSAN), offiziell wurde sie 1934 gegründet. Sie ruft schon an Fastnacht zur Walpurgisnacht, dafür in der Nacht zum 1. Mai zum Frühlingsfest. Die Anzahl ist seit Beginn auf 28 Männer begrenzt und erst, wenn eine Hexe aus Altersgründen die Gruppe verlässt, werden Frischlinge gewählt. Dass es in diesem Jahr gleich fünf Neue gibt, ist eine Seltenheit, ebenso die Taufe, welche eine große Schar begeisterter Zuschauer mit verfolgte.