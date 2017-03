Löffingen Mongolei trifft auf den Schwarzwald

Nun möchte der Verein die Mongolei in den Schwarzwald bringen und für den Schutz der kulturellen Vielfalt im Lebensraum mongolischer Altai werben. "Das Naturschutzgebiet Altai neben dem Naturschutzgebiet Wutachschlucht bei Lenzkirch und Löffingen", diese interessante Verbindung zweier schützenswerter Landschaften überschreibt die Hochschwarzwälder Veranstaltungsreihe im Mai.

Von Himmelfahrt, Donnerstag, 25. Mai, bis zum Sonntag, 28. Mai, wird es in Lenzkirch eine Vielzahl von Darbietungen, Workshops, Filmvorführungen, Musikeinlagen, Naturerlebnisse, Himmelsbetrachtungen und viele interessante Begegnungen geben, welche die Brücke zwischen dem Schwarzwald und der Mongolei lebendig werden lassen. Hierzu kommen Sänger (Kehlkopf- und Obertongesang) aus der Mongolei und Deutschland, dazu Musiker aus dem Schwarzwald mit Jodeln und Alphörnern. Interessant wird auch das Leben der Bergnomaden und Jäger aus dem Altai-Gebirge präsentiert werden. Das Überleben in der Wildnis ist ferner Thema und auch ein Wolfsforscher wird erwartet. Wer Lust hat, kann beim Workshop "Wolle, Spinnen und Filzen" mitmachen.

Produkte im Angebot

Die fertigen Produkte gibt es bereits im Löffinger Weltladen, zahlreiche handwerkliche traditionelle Filzarbeiten. "Wir haben Amélie Schenk im vergangenen Jahr als Referentin gewinnen können, die uns die Welt der Nomadenprojekte aufgezeigt hat", erklärt die Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle. Hier wurde auch der Kontakt mit Gerold und Silvia Bächle geknüpft, die mit der Ethnologien auf einer dreiwöchigen Expedition in der Mongolei waren. "Hier wurden uns Welten eröffnet, die wir als Reisende nicht gesehen hätten", so die beiden Löffinger Weltenbummler. Ihre Mongolei-Impressionen werden sie am Donnerstag, 23. März, in der Tourist-Information in Löffingen präsentieren.