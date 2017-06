Löffingen Modellflieger auf Europa-Kurs

Auf dem Treppchen der Europameister stand auch sein Kollege Michael Knappe. Der 51-Jährige Bräunlinger sorgte in Holland im Modellfallschirmspringen für Aufsehen. In einem hochkarätigen Wettbewerb, bei dem 53 Starter aus fünf Nationen an den Start gingen, sicherte sich der Informatiker Michael Knappe den dritten Platz in Tilburg beim Zielsprung. Als fleißigster Schlepper wurde er sogar mit dem zweiten Platz belohnt.

Die Faszination des Modelfliegens hat auch den siebenjährigen Sohn Roman schon erfasst, der mit seinem erfolgreichen Vater auf dem Löffinger Ochsenberg anzutreffen ist.

Sehr aktiv ist die Jugendarbeit bei den Modellfliegern. "Acht Jugendliche im Alter zwischen elf und 18 Jahren gehören diesem Team an", erklärt der Vorsitzende. Für die Jugendarbeit wurde sogar ein eigenes Modellflugzeug mit Fernsteuerung angeschafft, deren Akkugeräte über die Solaranlage aufgeladen werden.

Heute zählt die Gruppe 38 Mitglieder, deren Piloten im In- und Ausland, sogar in den USA, an Wettbewerben teilnehmen. Angeführt wird die Gruppe vom Vorsitzenden Ralf Grünsteidl, seinem Stellvertreter Matthias Hauser, Schriftführer Patrick Schwörer, Kassierer Hubert Beckert, Technischer Leiter Alexander Engesser und Beisitzer Frank Wirbser.

Im Jahr 1962 wurde die Modellfluggruppe Löffingen, vor allem auf Drängen von Walter Egle und Willi Göpper, ins Leben gerufen. Die Stadt stellte das Gelände am Ochsenberg zur Verfügung. Bereits 1967 wurde der erste Flugtag veranstaltet.

Als der Bereich Ochsenberg-Litzelstetten zu Naturschutzgebieten erklärt wurde, gab es auch Änderungen der Flugzeiten. Montags ist das Fliegen mit Verbrennungsmotoren untersagt. Dienstag bis Sonntag (drei Sonntage im Monat) kann von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr geflogen werden. Der Einsatz von Drohnen ist nicht erlaubt.