Löffingen Mit der Rutsche direkt in Festsaal

Löffingen (pb). Von der Schweiz bis Frankreich, vom Bodensee bis nach Stuttgart kamen die Narren zum 55. Löffinger Hexenball. Der Erfolg des Löffinger Hexenballs steht auf vielen Beinen. So sorgen die beiden Musikbands, die Piccolos und die Löffinger Musikanten für Stimmung pur, wenn sich die Festhalle in einen Hexentempel verwandelt. Vergnügen gibt es auf der Hexenrutsche, die von der Empore in den Saal führt.