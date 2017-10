Löffingen Meisterliche Klänge auf dem Barockcello

Löffingen. "Einstimmige Musik von Meistern der Mehrstimmigkeit" – schon dieser Titel versprach etwas Besonderes. Wenn dahinter Ludwig Frankmar mit seinem Barockcello steht, dann dürfte jedem Kenner die Qualität dieses Konzerts klar sein. Obwohl der Musiker – er stammt aus einer schwedischen Kirchenmusikerfamilie – schon mehrfach in Löffingen sein musikalisches Können unter Beweis stellte, hätte die Zuhörerschar in der evangelischen Kirche sicherlich etwas größer sein können. Doch das Publikum war begeistert, was der Solocellist hier bot, ein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und der venezianischen Renaissance. Einfühlsam und virtuos brachte Frankmar sein Barockcello, welche Louis Guersan 1756 in Paris baute, zum Klingen.