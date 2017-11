Löffingen Mehrere Kirchtürme müssen saniert werden

Der Turm der Löffinger St. Michael-Kirche ist bereits saniert, wobei die Kosten sogar geringer ausfielen, als der Voranschlag mit 174 000 Euro aufzeigte. Das wird allerdings bei den anderen Kirchtürmen nicht der Fall sein.

In der Herz-Jesu-Kirche in Göschweiler brachte die Sanierung der Läuteanlage die Dringlichkeit der Turmrenovierung an den Tag. Die errechneten Kosten beliefen sich auf 87 900 Euro. Die Gefahr, dass sich Kirchenbesucher durch das Abbrechen von Putzstücken verletzen, veranlasste die sofortige Maßnahme. "Die Läuteanlage in Göschweiler besteht aus vier Glocken", erläutert die langjährige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Karla Scherer. Diese stammten aus dem Jahr 1952 und jede Glocke sei verziert und mit einem Namen versehen. Die Herz-Jesu-Glocke ist mit 1140 Kilogramm die schwerste, dazu gebe es eine Marienglocke, eine kleine Schutzengelglocke und die Rochusglocke, die an die Rochuskirche erinnere.

Als die Sanierungsarbeiten schon fast fertig waren, schlug der Blitz in den Kirchturm und setzte die Uhr außer Gefecht. Nun funktioniert sie wieder und jeder kann die Uhrzeit ablesen, zumal in Göschweiler auf allen vier Seiten des Kirchturms das Zifferblatt angebracht ist.