Löffingen Mädchen und Jungen aller Konfessionen sind willkommen

Wer Lust hat oder sich das Ganze einfach anschauen möchte, soll einfach am Samstag, 17. Dezember, um 17 Uhr in die Kaplanei kommen. Hier werden die Kleider anprobiert und die Lieder geprobt. In diesem Jahr wird Laurin Osek am Keyboard begleiten. Die Sternsinger selbst werden am Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. Januar, unterwegs sein. An Dreikönig gestalten die Sternsinger den Gottesdienst um 10.30 Uhr mit.

In diesem Jahr steht die Sternsingeraktion unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!" Mit der Aktion möchten die Kinder auf die Veränderungen mit den schwerwiegenden Folgen für Menschen und Tiere aufmerksam machen.

Besonders schlimm ist die Region Turkan in Kenia betroffen, hier wird es immer trockener und die Menschen müssen sich dem Wassermangel anpassen.