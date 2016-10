Löffingen Logo-Entwürfe stoßen nicht gerade auf Begeisterung

Der Gemeinderat beauftragte die Agentur, die auch den städtischen Internetauftritt betreut, zum Preis von 1500 Euro zwar mit der Logoentwicklung. Auf einen der drei Entwürfe als Ausgangsbasis wollte sich das Gremium allerdings nicht festlegen, sondern verwies das Thema zunächst zur Weiterbehandlung an den Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus.

Die Überlegung, der Stadt ein modernes Logo zu verpassen, resultierte aus den Arbeiten für eine kommunale App der Stadt Löffingen, mit deren Realisierung die Agentur Hirsch & Wölfl ebenfalls betraut ist. Im Zuge der Projektentwicklung sei, so Bürgermeister Tobias Link, die Frage aufgekommen, ob dieses neue Medium nicht anstelle des Stadtwappens mit einem modernen Logo versehen werden sollte, das darüber hinaus auch für den Internetauftritt sowie den E-Mail- und Schriftverkehr zur Anwendung kommen soll, wobei für hoheitliche Aufgaben weiterhin das Stadtwappen verwendet werden muss.

Dieser Überlegung stimmte der Gemeinderat bei der Vorstellung der drei Logoentwürfe grundsätzlich zu. Einer der Entwürfe greift als Motiv den Demetriusbrunnen auf. Ein weiterer pickt sich das Maienländer Tor heraus und führt es in sieben Balken aus, mit denen die Kernstadt und die Ortsteile symbolisiert werden sollen. Ebenfalls mit dem Maienländer Tor spielt ein dritter Entwurf, der zudem das Landschaftsprofil mit der Wutachschlucht skizzenhaft aufgreift. "Ein Logo brauchen wir. Es sollte Tradition und Moderne verbinden, identitätsstiftend und einprägsam sein. Die bisherigen Entwürfe fallen mir zu bieder aus", meinte Stadtrat Rudolf Gwinner (FDP/FW) und empfahl, die Entwürfe nachzuarbeiten und dann im Ausschuss für Kultur, Sport, Stadtmarketing und Tourismus weiter zu behandeln. Der Ausschuss solle in der Folge eine Empfehlung an den Gemeinderat aussprechen. Ähnlich äußerten sich unter anderem Bernd Behnke (CDU), Martin Lauble (CDU), Georg Mayer (SPD) und Inge Sibold (SPD). Micha Bächle (CDU) konnte sich am ehesten das Demetriusbrunnen-Motiv als Basis für die weiteren Arbeiten vorstellen. Der Rat erteilte der Agentur Hirsch & Wölfl den Auftrag für die Entwicklung des Logos und verwies das Thema an den Kulturausschuss.