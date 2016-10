Löffingen Löffinger Stadtverwaltung packt die Koffer

Löffingen (gb). Viele Kisten sind gepackt, die Bilder abgehängt, die Blumen vom Bauhofteam schon in die Talstraße gefahren – im Löffinger Rathaus stehen die Zeichen auf Umzug: Bekanntlich wird von Mittwoch bis Freitag, 19. bis 21. Oktober, das Rathaus in das Gebäude der Firma IMS Connector Systems an der Talstraße einziehen. Für zwei Jahre wird das Personal dort untergebracht, während das Rathaus saniert und umgebaut wird. Der Entwurf der Architekten Lukas Gäbele, Dominik Ikic und Tanja Raufer sieht ein barrierefreies Rathaus vor, mit neuem Trauzimmer im Dachgeschoss. Doch bis dahin sollen die Trauungen in der Städtischen Galerie und im Saal der Tourist-Information stattfinden.