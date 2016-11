Löffingen Löbel will CDU Frischzellenkur verpassen

Als Kritik an Strobl wollte Löbel das nicht verstanden wissen. Strobl hatte ab 2011, nach dem Verlust der Regierungsmacht im Südwesten, bereits eine Modernisierung der CDU eingeleitet, die die Partei moderner, offener und weiblicher machen sollte.

Die Junge Union will sich beim Parteitag am Wochenende in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit Zukunftsfragen beschäftigen und die Bundestagswahl 2017 in den Blick nehmen. Die Nachwuchsorganisation der CDU hat im Südwesten 10 800 Mitglieder.