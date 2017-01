Löffingen Link heißt Neubürger willkommen

Yvonne Bernadette Wider durfte die Ehrung in Empfang nehmen. Die Südafrikanerin hat es der Liebe wegen ins Baarstädtchen verschlagen. Der Löffinger Michael Wider war beruflich in Südafrika, hier lernte sich das Paar kennen und gab sich auch das Ja- Wort. 2000 zog das Paar mit den zwei Töchtern, beide studieren heute, nach Löffingen. Nun ging Yvonne Bernadette Wider auch den Schritt der Einbürgerung. "Wer sich in diesen Zeiten einbürgern lässt, bringt zum Ausdruck, dass er sich mit diesem Land identifiziert und seine Zukunft in diesem Land verbringen möchte", erklärte Bürgermeister Tobias Link. Es sei ein Bekenntnis zu den Werten unseres Grundgesetzes und zu unserer freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Während Wider die Urkunde, den Löffinger Sekt und den Gutschein fürs Waldbad in Empfang nehmen durfte, ließ sich Nedim Uzun entschuldigen.

Ebenfalls entschuldigen ließ sich Rudolf Gwinner, der Mann des Ehrenamts. Trotzdem ließ es sich Bürgermeister Tobias Link nicht nehmen, den zahlreichen Gästen die von Josef Beha gefertigte Verabschiedungsurkunde und markante Punkte von Gwinners Ehrenamtswegs aufzuzeigen. Mit großem Bedauern, aber auch mit Respekt und Dankbarkeit, habe man den Rücktritt Gwinners als Gemeinderat respektiert. Die politischen Ehrenämter und die Tätigkeiten in Vereinen und Verbänden füllen gleich mehrere Seiten.