Friedenweiler. Das idyllisch gelegene Freibad Friedenweiler feierte auf dem benachbarten Klostersee ein Lichterfest mit über 100 schwimmenden Kerzen und elektrischen Lichtern. Eingeladen hatte der 300 Mitglieder starke Förderverein "Freibad Friedenweiler" unter der Leitung von Oliver Kaltenbrunner. Mit seinem Engagement setzt der Verein in Kooperation mit der Gemeinde ein Zeichen für die Bedeutung der Freizeiteinrichtung in der Gemeinde. Seit dieser Saison wird das 25-Meter-Schwimmerbecken täglich mit einer dank dem Förderverein finanzierten Plane abgedeckt, um den Wärmeverlust des Badewassers so gering wie möglich zu halten. Die Gemeinde finanzierte eine neue Filteranlage.