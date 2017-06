Löffingen Lauf an der Wutach geht in die 19. Runde

"Wer hier nicht läuft verpasst etwas", heißt es im Prospekt der Hobbysportgruppe des FC-Reiselfingen. Zu verpassen gäbe es die verschiedenen Disziplinen, die Tombola, die neue Strecke und vor allem die Begegnung mit Sportlern und Zuschauern.

"Nach mehreren Versuchen wird es in diesem Jahr keinen Hand-in-Hand-Lauf mehr geben", erklärt Hauptorganisator Roland Vogt. "Die Resonanz war leider zu gering." Dafür setzt man auf die Gruppen. Die Denzergruppe 0-21, die Laufgruppe aus Pfohren, die Teilnehmer aus Furtwangen und Unterkirnach waren bisher zahlenmäßig gut vertreten. Die teilnahmestärkste Gruppe im Bereich Walking/Nordic-Walking wird mit einem Sonderpreis bedacht werden. Bisher konnte man auf die Reiselfinger-Goris als einheimische Gruppe setzen.

Bei den Sportlern im Hauptlauf erwartet man einige Favoriten, nicht nur aus dem Ösch mit Martin Spang. Aufgrund des Kiesabbaus wurde die Strecke verändert. "Trotzdem hat sie nichts von ihrem Reiz verloren", so Roland Vogt. Am Mittwoch und kurz vor Start wird die Strecke präpariert. Mit 50 Helfern, darunter auch die Feuerwehr, wird er mit Peter Wehrle und Maria Dematio den 19. Lauf an der Wutach managen.