Löffingen Landfrauen schmieden schon wieder am neuen Programm

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung wurde dies erneut bestätigt. Um dem Interesse der 59 Mitglieder, im Alter zwischen 24 und 86 Jahren, darunter vier Herren, gerecht zu werden, bietet Vorsitzende Ilona Meister mit ihrem Team ein umfangreiches, abwechslungsreiches Jahresprogramm. Was seit vielen Jahrzehnten nicht fehlen darf, ist die sportliche Fitness. Vor allem die Seniorinnen haben sich diesen regelmäßigen Sporttag bei Gerlinde Linden in ihrem Wochenkalender terminiert.

Schriftführerin Beate Streicher ließ in ihrem Jahresbericht nicht nur das Jubiläum Revue passieren, sondern auch die vielen anderen Veranstaltungen, von Dia-Abend bis Osterbasar. Dieser wurde vor zwei Jahren ins Leben gerufen und werde nun fester Bestandteil im Jahresprogramm sein, so Ilona Meister. Doch auch an den Dittishauser Nachwuchs ist gedacht. So besuchten die Landfrauen erst jüngst wieder den Kindergarten, um mit den Kleinen den Fredericktag zu feiern. Eine wichtige Arbeit ist die Unterstützung in der Gemeinde. So sind die Landfrauen beim Seniorentag aktiv, engagieren sich an Fastnacht, am Leiterwagenfest oder auch bei vielen weiteren Aktionen. Auch der Blick über den Tellerrand gehört dazu, was mit der Bewirtung im Ösch-Landfrauen-Team bei der Einweihung des neuen Gebäudes der Firma WST untermauert wurde.

Trotz Jubiläums und Weihnachtsausflugs nach Heidelberg wies Kassiererin Nadine Benz ein Plus in der Kasse vor.