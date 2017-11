Löffingen Landfrauen beherrschen die Gastgeberrolle perfekt

Zum 40-jährigen Bestehen hatten die Landfrauen unter der Regie von Gabi Müller das Büfett mit Luftballons und einer Bilderwand geschmückt. Doch der erste Blick der vielen Gäste galt dem Büfett, das keine Wünsche offen ließ. Selbstgemachtes Süßes und herzhafte Brotaufstriche, Eierspeisen, selbstgebackenes Brot und Brötchen, Bio-Dinkel-Produkte vom Wernehof Reiselfingen, Göschweiler Käse, Löffinger Städtlekaffee aus der Seppenhofer Rösterei, Breisgauer Milchprodukte, Wurst vom Haslachhof und der Löffinger Metzgerei Butsch, und "Göschweiler Pancakes" durften nicht fehlen. Zum Empfang lockte ein Glas Sekt mit Holunder-Blütensirup.

Die 26 Frauen und zehn Herren waren bereits früh morgens um 5 Uhr bei der Arbeit. Die einen richteten die Halle her und deckten liebevoll die Tische, die anderen kneteten den Teig für die Müsliwecken, das Dinkelbrot oder den Hefezopf. Die Vorbereitungen, so Gabi Müller, hätten Wochen gedauert, denn dem guten Ruf in der Region wolle man gerecht werden. Für die Kinder gab es Mal- und Spieltische.

Glücklich schätzt sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler über diesen Erfolg. "Hier gibt es wirklich alles. Viele nehmen das Angebot als Familienausflug an", sagte er. Das Landfrauenfrühstück sei in der Zwischenzeit ein Aushängeschild für Göschweiler, wie die vielen Gäste aus dem gesamten Löffinger Ösch und darüber hinaus bestätigten.