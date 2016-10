Löffingen Künstler singen von Liebe und Frieden

Löffingen. Zahlreiche Gesangstalente der Region werden "Songs zum Träumen" präsentieren, die meisten Akteure sind Schüler und Ex-Schüler von Eugenia Hagen. Seit 17 Jahren unterrichtet Hagen an der Realschule/Schulverbund und seither hat sie schon elf Shows und Revuen mit Schülern auf die Löffinger Bühne gezaubert.

Eines ihrer Gesangstalente ist Tamara Richter aus Rötenbach, die einst zusammen mit Andreas Maier, Michael Egy, Manuel Löhrer und Steffen Haussteiner, die erfolgreiche Band "No Problem" ins Leben rief. Ihre rauchig-rockige Stimme war ihr Markenzeichen. Nun studiert die 24-Jährige an der Pädagogischen Hochschule Kindheitspädagogik in Ludwigsburg.

"Als Eugenia mit der Idee eines Benefizkonzerts bei mir anrief, war für mich sofort klar, hier mache ich mit", erklärt sie. Geboten wird ein vielfältiges Programm zugunsten von Barada Syrienhilfe für Kinder in Syrien. "Die Kinder, die hier sind, werden versorgt, haben etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf – doch die Kinder, die in Syrien leben, haben nichts. Wir müssen ihnen einfach helfen", so der Appell von Eugenia Hagen. "Nicht jammern, sondern etwas tun", heißt ihre Devise. Dieses Zeichen möchten die beiden Organisatoren mit dem Benefizkonzert "Songs sind Träume" setzen.