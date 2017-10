Löffingen Krimi beleuchtet Dittishausen

Giftmorde tragen meist die Handschrift der Frauen, so auch in Dittishausen. Es ist Birgit Hermann, die Krimi-Autorin aus Titisee-Neustadt. Ihre neuste Kurzgeschichte (Anthologie) trägt die harmlose Bezeichnung Weihnachtsgeld, doch dahinter stecken Schicksale. Vor allem geht es um Fridolin Öschger von der Papiermühle an der Gauchach bei Dittishausen, seiner Frau und Meisterin Theresia, ihren Bruder der Schmid in Neustadt war, und die Küchenhilfe Lisbeth.

Lisbeth ist Küchenmagd in der Papiermühle, ihr Bruder Knecht beim schnapsfreudigen Schmid. Sehr bildhaft beschreibt die Autorin die damalige Zeit, in der Hunger und Not, aber auch Schläge für Knechte und Mägde üblich waren. Den Konkurs vor Augen lässt sich der sonst rechtschaffene Papiermüller von seinem Schwager dazu verleiten statt Papier aus Lein Geldscheine zu drucken und falsche Münzen herzustellen. Und dann steht auch noch ein Giftmord an. Premiere feierte der Giftmord bei der Krimiwanderung. Zu finden ist er nun im neuesten Werk von Birgit Hermann, "Badische kriminelle Weihnacht" 24 Krimis mit 24 passenden Rezepten.