Löffingen Kraft tanken für schwierigen Alltag

Löffingen. Dieses Tabuthema hat nun der Bundesverband Kinderhospiz mit Sitz in Lenzkirch in die Öffentlichkeit gebracht bei der ersten großen öffentlichen Informationsveranstaltung in der Löffinger Festhalle. Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler war wie so manch anderer auch betroffen vom Schicksal der Familien, aber auch überrascht über so viel Offenheit.

"Betroffene Familien sind doppelt betroffen, da sie sozial ausgegrenzt werden. Vor allem die Berührungsängste von den Mitmenschen sind hier verantwortlich", erklärte die Geschäftsführerin Sabine Kraft. Doch die Menschen und auch die betroffenen Kinder brauchen Hilfe und Unterstützung. Kinderhospize sind erster Linie nicht der Ort um zu sterben, sondern ein Ort, um mit der ganzen Familie Kraft zu tanken für den schwierigen Alltag.

Es war berührend, wie Bärbel Friedrich, Isabel Schupp und Horst Döring als betroffene Eltern den letzten Weg ihrer Kinder in den Tod erläuterten. Als Außenstehender kann man nur erahnen, was hinter dem Verlust des Kindes steckt.