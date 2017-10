Löffingen Konzert unter besonderem Motto

Löffingen. "Tierisch – biblisch", unter diesem Motto wird das diesjährige Kirchenkonzert der Stadtmusik Löffingen am Sonntag, 12. November, stehen. "Es ist das 15. Kirchenkonzert, das mit großen Werken und verschiedenster Klänge wieder zu einem echten Höhepunkt werden wird", verspricht Dirigent Thomas Epple. Der musikalische Streifzug durch die Bibel beginnt mit "Die Arche Noah" von Bert Appermont. Eine zehnminütige viersätzige Komposition der Höchststufe, welche den Musikern einiges abverlangt. Ein interessantes Werk, welches in einem hoffnungsvollen Finale endet. Schlangen stehen in der Bibel für den Sündenfall. Komponist Thomas C. Duffy hat diese Tiere musikalisch mit den verschiedenen Lauten, auch experimentellen Zischlauten, charakterisiert. Gespannt darf man auf die Interpretation des Werkes "Von Seeleuten und Walen" von William Francis McBeth sein, welche die Geschichte von Käpt’n Ahab und seinem Kampf mit einem Wal erzählt.