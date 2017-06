Löffingen Könner auf dem Marimbaphon

" Impressive Path – Faces oft he Canyon" zeigt musikalisch diesen beeindruckenden und stimmungsvollen Weg und charakterisiert die zahlreichen Gesichter der wild-romantischen Wutachschlucht. Man mag es kaum glauben, wenn man diese wunderbare Musik hört, kraft- und geheimnisvoll, leise wie ein Schmetterlingsflügelschlag und doch auch rauschend wie ein Wasserfall, dass hinter diesem instrumentalen Studioprojekt ein 22-jähriger Mechatroniker-Azubi steckt, dessen Leidenschaft das Marimbaphon ist.

Die Inspirationen für sein Studioprojekt holt sich der junge Göschweiler aus der atemberaubenden Natur seiner Heimat. "Wenn es geht, bin ich draußen, vor allem in der Wutachschlucht", erklärt der Hardrock-Heavy-Metal-Musiker. Stundenlang kann Tobias Wehrle irgendwo sitzen und seine Umwelt einfach in sich aufnehmen. Eindrücke, Klänge, Emotionen, die er dann durch den Klang seiner Instrumente wieder direkt in die Verbindung zur Landschaft setzt. So sind zehn Titel entstanden, welche das stets wechselnde Naturbild wiedergeben.

Im Vordergrund werden die Melodien mit dem klangvollen Marimbaphon, einem Holzinstrument, erzeugt. Untermalt wird der mächtige Sound von Perkussionsinstrumenten wie Bongos, Casaba oder Cajón. Bewusst werden hier die Schlaginstrumente als Beat-Teppich eingesetzt, die sich mit akustischen und elektrischen Gitarren, gespielt vom 23-jährigen Mathias Schorpp aus Döggingen, zum Soundtrack der Natur gestalten. Tontechniker Marius Mann aus Trossingen unterlegte das Ganze mit gesampelten Streichern und einem gesampelten Chor, sodass ein beeindruckendes Klangerlebnis entstanden ist. Die drei kennen sich von ihrer ersten Band "Graze of Chloe",. Zusammen mit Tontechniker Marius Mann spielt Tobias Wehrle bei Scarcnow, einer Metalband.

Die ersten musikalischen Schritte ging Tobias Wehrle bei der Trachtenkapelle Göschweiler bei Markus Bölle.